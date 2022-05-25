Samsun'da denizaltıları tespit etmek ve tanımlamak için kullanılan cihaz bulundu - Son Dakika
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Samsun'da denizaltıları tespit etmek ve tanımlamak için kullanılan cihaz bulundu

25.05.2022 15:43
Samsun'da denizaltıları tespit etmek ve tanımlamak için kullanılan cihaz bulundu

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde denizde 'sonobuoy' olarak tabir edilen, içerisinde patlayıcı madde ihtiva etmeyen, su altındaki denizaltıları tespit etmek ve tanımlamak için kullanılan cihaz bulundu.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde denizde 'sonobuoy' olarak tabir edilen, içerisinde patlayıcı madde ihtiva etmeyen, su altındaki denizaltıları tespit etmek ve tanımlamak için kullanılan cihaz bulundu.

Derekoy Mahallesi deniz üzerinde sahile 3 km mesafede Sahil Güvenlik Samsun Destek Kolluk Tim Komutanlığı tarafından 1 adet, 170 cm uzunluğunda, 35 cm çapında, 31N MAT00.038.271 seri numaralı, mavi renkli siyah çizgileri bulunan sonobuoy olarak tabir edilen içerisinde patlayıcı madde ihtiva etmeyen su altındaki denizaltıları tespit etmek ve tanımlamak için kullanılan cihaz bulundu. Olayla ilgili olarak Bafra nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda gerekli tahkikat Sahil Güvenlik Komutanlığınca yapılacak.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı PAMİT tarafından Rus menşeli deniz altı tespit cihazı Çetirlipınar Mahallesi'ndeki taşocağında güvenli şekilde imha işlemi yapıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik, Samsun, Mayıs, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da denizaltıları tespit etmek ve tanımlamak için kullanılan cihaz bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da denizaltıları tespit etmek ve tanımlamak için kullanılan cihaz bulundu - Son Dakika
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