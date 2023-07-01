Samsun'da Denizde Akıntıya Kapılan 6 Kişiden 2'si Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da Denizde Akıntıya Kapılan 6 Kişiden 2'si Hayatını Kaybetti

01.07.2023 19:08

Samsun'un Çarşamba ilçesinde denize giren 6 kişi akıntıya kapıldı. Olay sonucunda Mehmet Güder ve Muharrem Semizoğlu hayatını kaybederken, diğer 4 kişinin sağlık durumu iyi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

- SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, denize girip akıntıya kapılan ve kurtarılıp hastaneye kaldırılan 6 kişiden 2'si yaşamını yitirdi.

Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'ndeki sahilde denize giren Mehmet Güder, Muharrem Semizoğlu, Orhan Ç., İrem Ç., Emine Ç. ve Engin Ç., bir süre sonra akıntıya kapıldı. Orhan Ç., İrem Ç., Emine Ç. ve Engin Ç., çevredekiler ve yakınları tarafından sudan çıkarılırken, Mehmet Güder ve Muharrem Semizoğlu ise bulunamadı. Vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye deniz polisi, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda Güder ve Semizoğlu'na ulaşıldı. Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 6 kişiden Güder ve Semizoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 4 kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Mehmet Güder, Hürriyet, Çarşamba, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Denizde Akıntıya Kapılan 6 Kişiden 2'si Hayatını Kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
20:37 Twitter'a erişim sorunu yaşandı, Elon Musk açıkladı
20:33 Twitter'a geçici sınırlar getiren Elon Musk'a tepkiler çığ gibi: Siteyi kurtarın şu adamdan
19:43 ABD Heyeti İstanbul ve Çanakkale Boğazları için Yunanca İsim Önerdi
19:39 Yunan gazetesi, Brüksel'e giden ABD heyetinin Boğazlar ile ilgili "Yunanca isimleri kullanılsın" teklifinde bulunduğunu yazdı
19:26 Kurban Bayramı'nda 29 bin 983 kişi hastanelere başvurdu
19:24 Kurban Bayramı'nda kesim işlemi sırasında yaralanan 29 bin 32 kişi hastaneye başvurdu, 83'ünün durumu ağır
19:20 İzmir'deki feci kazada hayatını kaybedenler toprağa verildi
19:18 Makas atmak isterken 5 kişinin ölümüne sebep olan 18 yaşındaki sürücü tutuklandı: Sollamak istedim
18:09 Bursa'da Kurban Hissesi Verilen Vatandaşlara Bozuk Et Verildi İddiasıyla Tutuklama
18:07 Kurbanlık hisse yerine vatandaşlara salam veren baba-oğul tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2023 21:11:47. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da Denizde Akıntıya Kapılan 6 Kişiden 2'si Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement