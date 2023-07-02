Samsun'da Denizde Boğulan Genç, Eşinin Hamile Olduğu Öğrenildi

SAMSUN'un Alaçam ilçesinde serinlemek için denize giren Hüseyin Ceylan (20), akıntıya kapılarak boğuldu. Ceylan'ın eşinin hamile olduğu ve yakında baba olmayı bekldiği öğrenildi.

Alaçam ilçesi Toplu mevkisinde serinlemek için denize giren Hüseyin Ceylan, bir süre sonra akıntıya kapılarak kayboldu. Çevredekiler durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler ile sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 3 saatlik aramasının ardından Ceylan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Bir süre önce evlenen ve eşi hamile olan Ceylan'ın cansız bedeni morga götürüldü.