Samsun'da Denizde Boğulan Genç, Eşinin Hamile Olduğu Öğrenildi - Son Dakika
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Samsun'da Denizde Boğulan Genç, Eşinin Hamile Olduğu Öğrenildi

Samsun'da Denizde Boğulan Genç, Eşinin Hamile Olduğu Öğrenildi

02.07.2023 13:13

Samsun'un Alaçam ilçesinde denize giren Hüseyin Ceylan, akıntıya kapılarak boğuldu. Ceylan'ın eşinin hamile olduğu ve yakında baba olmayı beklediği öğrenildi. Olay yerine sevk edilen ekiplerin 3 saatlik aramasının ardından Ceylan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

SAMSUN'un Alaçam ilçesinde serinlemek için denize giren Hüseyin Ceylan (20), akıntıya kapılarak boğuldu. Ceylan'ın eşinin hamile olduğu ve yakında baba olmayı bekldiği öğrenildi.

Alaçam ilçesi Toplu mevkisinde serinlemek için denize giren Hüseyin Ceylan, bir süre sonra akıntıya kapılarak kayboldu. Çevredekiler durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler ile sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 3 saatlik aramasının ardından Ceylan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Bir süre önce evlenen ve eşi hamile olan Ceylan'ın cansız bedeni morga götürüldü.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Yaşam Samsun'da Denizde Boğulan Genç, Eşinin Hamile Olduğu Öğrenildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da Denizde Boğulan Genç, Eşinin Hamile Olduğu Öğrenildi - Son Dakika
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