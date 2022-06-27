Son dakika haber! Samsun'da denizde boğulan gencin cenazesi Merzifon'da defnedildi - Son Dakika
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Son dakika haber! Samsun'da denizde boğulan gencin cenazesi Merzifon'da defnedildi

27.06.2022 17:02
Son dakika haber! Samsun'da denizde boğulan gencin cenazesi Merzifon'da defnedildi

Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'un Atakum ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulan gencin cenazesi memleketi Amasya'nın Merzifon ilçesinde toprağa verildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulan gencin cenazesi memleketi Amasya'nın Merzifon ilçesinde toprağa verildi.

Gençlik Plajı'nda girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 24 yaşındaki Serhan Viran'ın cenazesi, Merzifon'a getirildi.

Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada işçi olarak çalıştığı öğrenilen Viran'ın cenazesi, Muşruf köyünde kılınan cenaze namazının ardından aynı yerde toprağa verildi. Törene, gencin ailesi ve yakınları katıldı. - AMASYA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Samsun'da denizde boğulan gencin cenazesi Merzifon'da defnedildi - Son Dakika

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