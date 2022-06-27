Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada işçi olarak çalıştığı öğrenilen Viran'ın cenazesi, Muşruf köyünde kılınan cenaze namazının ardından aynı yerde toprağa verildi. Törene, gencin ailesi ve yakınları katıldı. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Samsun'da denizde boğulan gencin cenazesi Merzifon'da defnedildi - Son Dakika

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