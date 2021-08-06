Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 inşaat işçisinin durumu ağır - Son Dakika

Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 inşaat işçisinin durumu ağır

SAMSUN - Samsun'da inşaatta çalışırken serinlemek için denize giren 2 işçi suda kayboldu. Vatandaşlar tarafından denizden çıkarılıp hastaneye kaldırılan 2 işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay, Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Dereköy Balıkçı Barınağı yakını Yalısokak Kanalı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştıkları inşaatın sahilinde serinlemek için denize giren işçilerden Enver Altuntaş ile İbrahim Bülbül Karadeniz'in azgın sularında kayboldu. Hırçın dalgaların arasında kaybolup boğulma tehlikesi geçiren Enver Altuntaş ve İbrahim Bülbül için 112'den yardım istendi. Olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler, jandarma ekipleri ve ambulans sevk edildi. Vatandaşlar tarafından denizden çıkartılan Enver Altuntaş ile İbrahim Bülbül 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. 2 işçinin çağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.