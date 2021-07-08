Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 2,5 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Samsun'un Atakum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 2,5 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.
Denizevleri Mahallesi sahilinde H.F, kucağındaki oğlu E.H.M.F. ile denize girdi.
Babasının kucağından düşen küçük çocuk, çok su yutması nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi.
Sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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