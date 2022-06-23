İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan H.P. ile A.N.P'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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