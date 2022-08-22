Denizde boğulma tehlikesi geçiren şahıs hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Denizde boğulma tehlikesi geçiren şahıs hastanede hayatını kaybetti

22.08.2022 18:27
Denizde boğulma tehlikesi geçiren şahıs hastanede hayatını kaybetti

Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan Keskinsoy (29) akrabaları ile birlikte serinlemek için girdiği Karadeniz'de boğulma tehlikesi geçirip suda kayboldu. Çevreden yardıma koşan vatandaşlar tarafından 15 dakika sonra bulunup denizden çıkartılan Erkan Keskinsoy ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Keskinsoy acil serviste yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Samsun'da eniştesini kurtarmak isterken gölette boğulan öğretmen toprağa verildi Samsun'da eniştesini kurtarmak isterken gölette boğulan öğretmen toprağa verildi Samsun'da bir kişi fındık bahçesinde ölü bulundu Samsun'da bir kişi fındık bahçesinde ölü bulundu
Kaynak: İHA

Karadeniz, Çarşamba, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizde boğulma tehlikesi geçiren şahıs hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:53 Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimi yükselten suikastın arkasındaki isim! Temmuzda ülkeye girmiş
17:19 Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin Süper Lig'de şampiyonluk favorisi Fenerbahçe
17:14 Tanju Özcan'ın dosyasına CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndan karar çıkmadı!
17:07 Okları üzerine çeken Havrita uygulaması sonrası köpek ölümleri sürüyor! Antalya'da 9 sokak köpeği ölü bulundu, bölgedeki 25 köpek ortadan kayboldu
16:45 Sosyal medyada kampanya başlatılmıştı! Havrita uygulamasına erişim engeli getirildi
16:40 Metrobüste bir kadının fotoğraflarını çeken sapık tokadı yedi! O anlar kameraya yansıdı
16:38 Okan Buruk, Fatih Terim'in gözbebeğine kapıları kapattı! Taylan Antalyalı gidiyor
16:34 Kızı bombalı saldırıda öldürülen Alexander Dugin ilk kez konuştu: Onu Ukrayna rejimi katletti
16:24 Çaya düşen terliğini almak isteyen çocuk can verdi! Cesedine ulaşma çabaları sürüyor
16:40 Hayvan otlatırken üzerine yıldırım isabet eden çocuk yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 18:39:06. #1.12#
SON DAKİKA: Denizde boğulma tehlikesi geçiren şahıs hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement