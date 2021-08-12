Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Samsun'da inşaatta çalışırken serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren 21 yaşındaki genç tedavi altına alındığı hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Dereköy Balıkçı Barınağı yakını Yalısokak Kanalı mevkisinde 6 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştıkları inşaatın sahilinde serinlemek için denize giren işçilerden Enver Altuntaş (40) ile İbrahim Bülbül (21) Karadeniz'in azgın sularında kayboldu. Hırçın dalgaların arasında kaybolup boğulma tehlikesi geçiren Enver Altuntaş ve İbrahim Bülbül için 112'den yardım istendi. Vatandaşlar tarafından denizden çıkartılan Enver Altuntaş ile İbrahim Bülbül 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilen inşaat işçilerinden İbrahim Bülbül yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. - SAMSUN