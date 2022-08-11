Denizde baygın halde kurtarılan gencin kimliği tespit edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Denizde baygın halde kurtarılan gencin kimliği tespit edildi

11.08.2022 10:03
Denizde baygın halde kurtarılan gencin kimliği tespit edildi

Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren ve baygın halde kurtarılan gencin kimliği tespit edildi.

Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren ve baygın halde kurtarılan gencin kimliği tespit edildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Golf Kulübü sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denizde bir kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği ihbarı üzerine olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Dalgıç polisler sahilden yaklaşık 150 metre açıkta bir genci baygın halde buldu. Nabzı atmayan gence müdahale eden dalgıç polisler kimliği belirsiz genci müdahale ile hayata döndürdü. Polis botuyla karaya çıkartılarak 112 acil ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan gencin isminin Hakan Tekay(21) olduğu tespit edildi. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Samsun'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 28 gözaltı Samsun'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 28 gözaltı CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel: '3 Yıldır Hasat Bitiyor, Bittikten Sonra Ayçiçek Fiyatı Açıklanıyor' CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel: '3 Yıldır Hasat Bitiyor, Bittikten Sonra Ayçiçek Fiyatı Açıklanıyor'
Kaynak: İHA

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizde baygın halde kurtarılan gencin kimliği tespit edildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:38 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan sitem: Bazı işgüzarlar çimentolu suları yağmur suyu kanallarına bırakıyor, evleri, işyerlerini su basıyor
13:37 PKK'lı teröristbaşı Karayılan'ın talimatıyla İstanbul'u kana bulamak için gelen PKK'lı terörist yakalandı
13:30 Ünlü tenisçi Federer, yıllar önce verdiği sözü tutarak 11 yaşındaki hayranıyla maça çıktı
13:18 İptal edilen KPSS'de soruların basıldığı matbaa inceleniyor, şüpheli yayınevi sayısı artıyor! Soru havuzu tamamen silinecek
13:18 MasterChef'te meditasyon yapan Mehmet Yalçınkaya, izleyicilere eğlenceli dakikalar yaşattı
13:02 Bakan Soylu duyurdu: PKK'lı terörist, 2 kiloya yakın C-4 patlayıcı ve çok sayıda mühimmatla yakalandı
12:48 Kanarya, Çekya'da tur peşinde! İşte Slovacko-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
12:25 Tac Mahal Ödül Töreni'nde 'En iyi haber sitesi' ödülü Haberler.com'un oldu
12:10 Taksim meydanında Kürtçe müzik yapmalarına izin verilmeyen grup, İBB binası önüne gidip protestoda bulundu
11:49 Siirt'te yer altından gelen gizemli sesler AFAD'ı harekete geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 14:08:30. #1.13#
SON DAKİKA: Denizde baygın halde kurtarılan gencin kimliği tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement