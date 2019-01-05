Samsun'da Denizde Ceset Bulundu
1 saat önce İlandır
Samsun'da denizde bir erkek cesedi bulundu.
Samsun
'da denizde bir erkek cesedi bulundu.
Olay, İlkadım
ilçesi Samsun Limanı'nda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; denizde kıyıya yakın bir noktada ceset gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Dalgıç polisler tarafından ceset kıyıya çıkartıldı. Kıyıya çıkarılan cesedin yüzde 65 engelli Mikail Gökçek
'e (23) ait olduğu belirlendi. Sırt çantasıyla bulunan Mikail Gökçek'in eşyaları incelendikten sonra ceset otopsi için olay yerine gelen cenaze aracı ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
İddialara göre, gece saat 03.30 sıralarında bölgeden polise bir intihar ihbarı yapıldığı öğrenildi. Fakat ihbarın olayla ilgisi olup olmadığı araştırılıyor. Sabah
işe giderken denizin üzerindeki cesedi gören bir vatandaş, hemen polise haber verdiğini söyledi. Dalgıç polisler ve sahil güvenlik ekipleri Mikail Gökçek'in cep telefonunun denize düşmüş olabileceği ihtimali üzerine bir süre denizde arama yaptı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:46 Kaynak: İHA
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