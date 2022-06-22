Samsun'da denizde bulunan cesedin kimliği belirlendi - Son Dakika
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Samsun'da denizde bulunan cesedin kimliği belirlendi

22.06.2022 10:35

Samsun'da denizde bulunan cesedin kimliği tespit edildi.

Samsun'da denizde bulunan cesedin kimliği tespit edildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde yürüyüş yapan Şefik S.(63), kumsaldan 2 metre içeride denizde hareketsiz bir kişiyi fark etti. Olayı 112'ye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri 35-40 yaşlarındaki kimliği belirsiz erkek şahsın ölmüş olduğunu tespit etti. Üzerinde giysileri bulunan ceset, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis tarafından yapılan araştırma sonucu, ölen kişinin Samsun Adliyesi çalışanı Levent Tolga Çiçek'e (39) olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da denizde bulunan cesedin kimliği belirlendi - Son Dakika

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