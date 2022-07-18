Samsun'da denizde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Samsun'da denizde erkek cesedi bulundu

18.07.2022 15:54

- Samsun'da denizde erkek cesedi bulundu Samsun'da denizde kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.

- Samsun'da denizde erkek cesedi bulundu

SAMSUN - Samsun'da denizde kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Golf Kulübü sahil kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevrede çalışan işçiler denizde hareketsiz halde bir kişiyi fark etti. İşçiler durumu hemen 112'ye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sahil güvenlik ekipleri şahsı kıyıya çıkarttı. Üzerinde sadece şort bulunan ve 40'lı yaşlarda olduğu tahmin edilen şahsın ölmüş olduğu tespit edildi. Ceset, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

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Sulama kanalında erkek cesedi bulundu Sulama kanalında erkek cesedi bulundu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da denizde erkek cesedi bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da denizde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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