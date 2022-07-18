Samsun'da denizde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Samsun'da denizde erkek cesedi bulundu

18.07.2022 16:27
Samsun'da denizde erkek cesedi bulundu

Samsun'un Atakum ilçesi sahilinde erkek cesedi bulundu.

Samsun'un Atakum ilçesi sahilinde erkek cesedi bulundu.

Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Golf Sahası yakınındaki kaya dolguların bulunduğu bölgede, su yüzeyinde bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine giden polis ve 112 Acil Servis ekipleri, su yüzeyindeki kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, 35 - 40 yaşlarındaki bir erkeğe ait cesedi sudan çıkardı.

Ceset, kimliğinin belirlenmesi ve otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Samsun, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da denizde erkek cesedi bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da denizde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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