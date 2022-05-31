Samsun'da denizde bulanan ceset üniversite öğrencisi kıza ait - Son Dakika
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Samsun'da denizde bulanan ceset üniversite öğrencisi kıza ait

31.05.2022 13:42
Samsun'da denizde bulanan ceset üniversite öğrencisi kıza ait

Samsun'da denizde bulunan cesedin üniversite öğrencisi bir genç kıza ait olduğu belirlendi.

Samsun'da denizde bulunan cesedin üniversite öğrencisi bir genç kıza ait olduğu belirlendi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Mert Plajı yanı ile Mert Irmağı'nın denize döküldüğü yerin orta kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denizde suyun üzerinde bir kişinin hareketsiz durduğunu fark eden vatandaşlar olayı polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile deniz polisi sevk edildi. Deniz polisi denizden çıkarıp bota aldığı kadının Samsun Limanı'na götürüp burada sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde kadının ölmüş olduğunu tespit etti.

Cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan cesedin 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Hümeyra Y.'ye ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Samsun'da denizde bulanan ceset üniversite öğrencisi kıza ait
Samsun'da denizde bulanan ceset üniversite öğrencisi kıza ait
Samsun'da denizde bulanan ceset üniversite öğrencisi kıza ait
Samsun'da denizde bulanan ceset üniversite öğrencisi kıza ait
Samsun'da denizde bulanan ceset üniversite öğrencisi kıza ait
Samsun'da denizde bulanan ceset üniversite öğrencisi kıza ait
Samsun'da denizde bulanan ceset üniversite öğrencisi kıza ait

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da denizde bulanan ceset üniversite öğrencisi kıza ait - Son Dakika


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