Samsun'da denizde kurtarma tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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Samsun'da denizde kurtarma tatbikatı yapıldı

25.07.2022 20:14
Samsun'da denizde kurtarma tatbikatı yapıldı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekiplerince, denizde boğulma vakalarına karşı ortak tatbikat düzenlendi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekiplerince, denizde boğulma vakalarına karşı ortak tatbikat düzenlendi.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Deniz Liman Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, "25 Temmuz Dünya Boğulmayı Önleme Günü" dolayısıyla "Tedbiri Bırakma, Akıntıya Kapılma Projesi" kapsamında sahil yolu Tütün İskelesi'nde tatbikat gerçekleştirdi.

Kurtarma tatbikatında senaryo gereği Samsunum 1 gemisinden denize iki yolcu düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığında görevli personel tarafından kullanılan uzaktan kumandalı can simidi, boğulma tehlikesi geçiren vatandaşa hızlı bir şekilde ulaştı.

Kazazede, can simidiyle bir süre taşındıktan sonra olay yerine gelen bota alınarak burada yapılan müdahalenin ardından kıyıya getirildi.

Gemiden düşerek baygınlık geçiren başka bir kazazedeye ise ihbar üzerine, Deniz Liman Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri jet ski ile ulaştı. Sudan çıkarılan ve jet ski arkasındaki can salına alınan vatandaşa kıyıya gelene kadar sal üzerinde kalp masajı yapıldı. Heyecanlı dakikaların yaşandığı tatbikat başarıyla tamamlandı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de vatandaşlara boğulma vakalarına karşı hazırlanan broşürlerden dağıttı.

Tatbikatı kıyıdan takip eden Samsun Valisi Zülkif Dağlı, kortej geçişi yapan ekipleri selamladı.

Dağlı, Samsunum 1 gemisinde yaptığı konuşmada, boğulma vakalarına hızlı müdahale edebilmek için tatbikatların önemine dikkati çekerek, "Biz hem deniz kenarındayız hem iç sularımız da var. Bu manada tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz. 25 Temmuz bu manada çok önemli bir gün. Farkındalık oluşturmamız gerekiyor. İnşallah boğulma vakalarının hiç olmadığı, vatandaşlarımızın sağlık içerisinde kurallara uymak suretiyle denizden en iyi şekilde yararlandığı günleri hep birlikte yaşarız." dedi.

İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal da boğulmaların önüne geçmek için çeşitli çalışmalar yaptıklarını aktararak, amaçlarının vatandaşları bilinçlendirmek olduğunu ifade etti.

Tatbikatı, Vali Dağlı'nın yanı sıra Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, Samsun İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, AFAD İl Müdürü Levent Uçarlı, İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Rıza Zengin ve vatandaşlar izledi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da denizde kurtarma tatbikatı yapıldı - Son Dakika

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