Samsun'da denize düşen karaca kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da denize düşen karaca kurtarıldı

21.05.2022 22:24
Samsun'da denize düşen karaca kurtarıldı

Samsun'un Atakum ilçesinde Kurupelit Yat Limanı'ndaki kayalıklardan denize düşen karacayı, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri kurtardı.

Samsun'un Atakum ilçesinde Kurupelit Yat Limanı'ndaki kayalıklardan denize düşen karacayı, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri kurtardı.

Samsun Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, karacanın denizde mahsur kaldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, hayvanı kıyıya çıkardı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Samsun'da denize düşen karaca kurtarıldı
Samsun'da denize düşen karaca kurtarıldı

YORUMLAR
500
Denize atlayan karacayı sahil güvenlik kurtardı Denize atlayan karacayı sahil güvenlik kurtardı Karadeniz'de ilk defa canlıdan canlıya karaciğer nakli yapıldı Karadeniz'de ilk defa canlıdan canlıya karaciğer nakli yapıldı
Kaynak: AA

Sahil Güvenlik, Kurupelit, Karadeniz, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da denize düşen karaca kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
22:39 Paris Saint-Germain, resmen açıkladı! Kylian Mbappe ile imzalar atılmış
22:37 Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu mesajı: Genç muhafazakar kadın, aynısı sana da yapılacak
21:49 Real Madrid'i yenen Anadolu Efes arka arkaya 2. kez Euroleague şampiyonu oldu
21:49 Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi! Tecrübeli hoca Yeni Malatyaspor maçının ardından kulübe veda etti
21:42 Türkiye'de 21 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı: Bin 264 yeni vaka tespit edildi, 3 kişi hayatını kaybetti
21:24 Erdoğan'dan Meral Akşener hakkında sert sözler: Sen kim Abdülhamit'e dil uzatmak kim?
21:22 Dolmabahçe'de berabere kaldılar! Konyaspor, UEFA Konferans Ligi biletini kaptı
21:04 Fenerbahçe, ligi 2. sırada tamamladı! Sezonun son karşılaşmasında Yeni Malatyaspor'u farkla mağlup etti
20:43 Dolmabahçe'de dikkat çeken misafir! Beşiktaş'ın transfer listesindeki futbolcu maçı tribünden izledi
20:01 Yeni Malatya-Fenerbahçe karşılaşmasında ortalık birbirine girdi! Deliye dönen Barış Başdaş, Mert Hakan Yandaş'a saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 22:46:09. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da denize düşen karaca kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement