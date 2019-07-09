Son Dakika Haberleri: Samsun'da denize giren çocuk boğuldu
Son Dakika Güncel Haber

Samsun'da denize giren çocuk boğuldu

1 saat önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde denize giren çocuk boğuldu.

Samsun'da denize giren çocuk boğuldu, System.String[]
Samsun, Çaltı, Güncel
Samsun'un Çarşamba ilçesinde denize giren çocuk boğuldu.
Çaltı Mahallesi'nde ailesiyle sahile giden 12 yaşındaki Muhammet Emin Ağca, denize girdikten bir süre sonra çırpınmaya başladı.
O sırada kıyıda olan MHP Çarşamba Belediye Meclis Üyesi Murat Çelebi, denize girerek çırpınan çocuğu sudan çıkardı.
Ailesi tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Ağca, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kilo fiyatı 20 TL'ye kadar çıkan bamya cep yakıyor 92 yaşındaki kayınvalidesini sopayla döven gelin serbest İtalyanlar yazdı! Eljif Elmas, Napoli'de Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 00:38:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da denize giren çocuk boğuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]