Samsun'da denize giren çocuk boğuldu
1 saat önce
Samsun'un Çarşamba ilçesinde denize giren çocuk boğuldu.
Samsun Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:04 Kaynak: AA
'un Çarşamba ilçesinde denize giren çocuk boğuldu. Çaltı
Mahallesi'nde ailesiyle sahile giden 12 yaşındaki Muhammet Emin
Ağca, denize girdikten bir süre sonra çırpınmaya başladı.
O sırada kıyıda olan MHP
Çarşamba Belediye Meclis Üyesi Murat Çelebi
, denize girerek çırpınan çocuğu sudan çıkardı.
Ailesi tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Ağca, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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