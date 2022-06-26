Samsun'da denize giren genç boğuldu - Son Dakika
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Samsun'da denize giren genç boğuldu

26.06.2022 16:46
Samsun'da denize giren genç boğuldu

Samsun'un Atakum ilçesinde denize giren genç boğuldu.

Samsun'un Atakum ilçesinde denize giren genç boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Amasya'nın Merzifon ilçesinden Atakum'a arkadaşlarıyla gelen Serhan Viran (24), serinlemek için Gençlik Plajı'nda denize girdi. Bir süre sonra denizde çırpınmaya başlayan Viran, gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi Sualtı Grup Amirliğinde görevli kurbağa adamlar, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ve cankurtaran ekipleri, Viran'ı bulmak için arama çalışmalarına başladı.

Kurbağa adamlar, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından gence ulaştı.

Sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Viran, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtartılamadı.

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Kaynak: AA

gençlik, Amasya, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da denize giren genç boğuldu - Son Dakika

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