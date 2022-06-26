Sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Viran, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtartılamadı.

Alınan bilgiye göre, Amasya 'nın Merzifon ilçesinden Atakum'a arkadaşlarıyla gelen Serhan Viran (24), serinlemek için Gençlik Plajı'nda denize girdi. Bir süre sonra denizde çırpınmaya başlayan Viran, gözden kayboldu.

Kaynak: AA

gençlik, Amasya, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Samsun'da denize giren genç boğuldu - Son Dakika

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