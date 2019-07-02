Samsun'da denize giren kişi boğuldu
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Samsun'un Atakum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden biri yaşamını yitirdi.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 06:36 Kaynak: AA
'un Atakum
ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden biri yaşamını yitirdi. Niğde
'de yaşayan Serkan
Önder, oğlu Egemen ve amcası Kenan Önder ile birlikte geldiği Atakum ilçesindeki Çatalcam mevkisinde bulunan plajdan denize girdi.
Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan 3 kişi, durumu farkeden vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldı.
112 Acil Servis
ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan 3 kişiden Kenan Önder kurtarılamadı.
Aynı hastanede tedavi altına alınan Serkan ve Egemen Önder'in ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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