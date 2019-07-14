Samsun'da denize giren kişi boğuldu
12 saat önce
Samsun'un Atakum ilçesinde serinlemek için denize giren kişi boğuldu.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:10 Kaynak: AA
'un Atakum
ilçesinde serinlemek için denize giren kişi boğuldu.
Alınan bilgiye göre, üç arkadaşıyla serinlemek için denize giren 53 yaşındaki Zeki Bostan, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
Arkadaşlarının yardımıyla baygın bir şekilde bulunarak sudan çıkarılan Bostan, olay yerine gelen 112 Acil Servis
ambulansıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi
(OMÜ) Tıp Fakültesine kaldırıldı.
Bostan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Zeki Bostan'ın Ankara
'dan esnaf arkadaşlarıyla birlikte hafta sonunu geçirmek için Samsun'a geldiği öğrenildi.
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