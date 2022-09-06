Samsun'da tezgahlarda mezgit, barbunya ve istavrit bolluğu yaşanıyor - Son Dakika
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Samsun'da tezgahlarda mezgit, barbunya ve istavrit bolluğu yaşanıyor

06.09.2022 17:06
Samsun'da tezgahlarda mezgit, barbunya ve istavrit bolluğu yaşanıyor

Samsun'da denizlerde av yasağının sona ermesiyle balık tezgahları hareketlenirken, tezgahlarda mezgit 40, barbunya 20, istavrit 30 liradan satışa sunuluyor.

Samsun'da denizlerde av yasağının sona ermesiyle balık tezgahları hareketlenirken, tezgahlarda mezgit 40, barbunya 20, istavrit 30 liradan satışa sunuluyor.

Tarihi Saathane Meydanı'nda sıralanan balıkçı tezgahlarında, av yasağının sona erdiği 1 Eylül'den itibaren balık çeşidi arttı.

Palamudun henüz istenilen seviyede avlanamadığı Karadeniz'de, mezgit, barbunya ve istavrit ise bol miktarda avlanıyor.

Balıkçı Ahmet Köksal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşın balıklara olan ilgisinden memnun olduklarını söyledi.

Köksal, sezonun açılmasıyla tezgahlarda balıkların da bollaştığını ifade ederek, "Bu sene iyi bir sezon olacağını tahmin ediyoruz. Vatandaş hamsiyi soruyor. Hamsinin zamanına daha var. Şu an palamut, mezgit, istavrit, barbunya zamanı. Bunun yanında somon, çupra, levrek ilave olarak satılıyor." dedi.

Bu yıl balık bolluğu beklediklerini, vatandaşların da taze balığı özlediğini belirten Köksal, fiyatların geçen sezona göre çok fazla artmadığına işaret ederek, "Balığın değerine, azlığına çokluğuna göre fiyatlar değişiyor. Mezgit şu anda 40 lira, barbunya 20 lira, istavrit, uskumru 30 lira. Palamut az ve başka yerlere daha çok gönderiliyor." diye konuştu.

Bu sezon ilk kez balık aldığını söyleyen Atiye Güner ise fiyatları iyi bulduğunu dile getirdi.

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Kaynak: AA

Karadeniz, Samsun, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da tezgahlarda mezgit, barbunya ve istavrit bolluğu yaşanıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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