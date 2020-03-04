Samsun'da, deprem bölgesinde görev alan personele teşekkür belgesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da, deprem bölgesinde görev alan personele teşekkür belgesi - Son Dakika

Samsun'da, deprem bölgesinde görev alan personele teşekkür belgesi

6 saat önce

Samsun'da, Elazığ'da yaşanan deprem ve sınır ötesi harekatlarda görev alan İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personeline teşekkür belgesi verildi.

Samsun'da, deprem bölgesinde görev alan personele teşekkür belgesi, System.String[]

Samsun'da, Elazığ'da yaşanan deprem ve sınır ötesi harekatlarda görev alan İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personeline teşekkür belgesi verildi.

Vali Osman Kaymak, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü ziyaret ederek, sınır ötesi harekatlarda ve deprem sonrası Elazığ ve Malatya illerinde görev alarak, yaralı asker ve vatandaşlara yönelik ilk yardım, tedavi ve arama kurtarma çalışmalarına katılan personeli tebrik edip başarı belgesiyle ödüllendirdi.

Kaymak, İl Sağlık Müdürlüğünden 60 personeli deprem bölgesine yolladıklarını söyledi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün ise kendi ekip ve araç gereç envanteriyle deprem olduğu günden itibaren orada görev aldığını anlatan Kaymak, "Samsun'dan halkımız yoğun şekilde yardım kampanyalarına katılarak, kamyon ve tırlarla gıda paketleri, soba, yatak gönderdi. Samsun'u en iyi şekilde temsil ettiniz. İnsanlara can oldunuz, hayat oldunuz. Allah sizlerden razı olsun. Her zaman şunu söylüyoruz. 'Deprem öldürmez, bina öldürür.' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaymak, afet bölgelerine giden personelin hem işlerini yaptıklarını hem de Samsun'u güzel şekilde temsil ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizim inancımıza göre bir insanı kurtarmak, tüm insanlığı kurtarmak kadar kıymetli ve kutsaldır. Riskli bölgede başarıyla görev yaptınız ve sağ salim döndünüz, sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ümit ediyoruz ki Elazığ depremi bir milat olur ve bütün Türkiye'de bilinçlenme olur. Halkıyla, kurumlarıyla deprem gerçeğini özümsemiş bir toplumda bina yıkılmayacak, insan ölmeyecektir."

Konuşmaların ardından Kaymak, Elazığ ve Malatya illerinde görev alan İl Sağlık Müdürlüğünden 60, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden de 54 personeli başarı belgesiyle ödüllendirdi.

Elazığ, Samsun, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:10 Kaynak: AA
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