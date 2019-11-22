Son Dakika Haberleri: Samsun'da dere ıslahı çalışması sırasında 6 katlı binanın istinat duvarı çöktü
Son Dakika Güncel Samsun'da dere ıslahı çalışması sırasında 6 katlı binanın istinat duvarı çöktü - Son Dakika

Samsun'da dere ıslahı çalışması sırasında 6 katlı binanın istinat duvarı çöktü

6 saat önce

Samsun'un Atakum ilçesinde dere ıslah çalışması sırasında 6 katlı binanın istinat duvarı çöktü.

Samsun'un Atakum ilçesinde dere ıslah çalışması sırasında 6 katlı binanın istinat duvarı çöktü.

Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresinin Afanlı Deresi'nde yürüttüğü ıslah çalışmasında kazı yapıldığı sırada bölgedeki 6 katlı binanın istinat duvarı çöktü.

Binanın otoparkında bulunan bir otomobil yamaca kaydı. Olay sırasında binada bulunanlar panik halinde evini terk etti.

Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri bina etrafında güvenlik koridoru oluşturdu. Bina tedbir amacıyla tamamen boşaltıldı.

Belediye ekipleri çöken istinat duvarında çalışma başlattı.

Samsun'da dere ıslahı çalışması sırasında 6 katlı binanın istinat duvarı çöktü

Atakum, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:20 Kaynak: AA
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