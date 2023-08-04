Samsun'da dere kenarında ceset bulunan kişiyi öldürdüğü iddiasıyla cami imamı tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da dere kenarında ceset bulunan kişiyi öldürdüğü iddiasıyla cami imamı tutuklandı

04.08.2023 18:23

Samsun'un Alaçam ilçesinde dere kenarında bulunan cesedin İsmail Ayan'a ait olduğu ve silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Jandarma ekipleri, soruşturma sonucunda Ayan ile Karahüseyinli Mahalle Camii imamı Y.K. arasında alacak verecek meselesinden anlaşmazlık olduğunu tespit etti. İsmail Ayan'ın eşi şikayetçi olunca Y.K. gözaltına alındı ve suçunu itiraf etti. Y.K. tutuklandı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde, derede cesedi bulunan kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan cami imamının tutuklanmasına karar verildi.

Karahüseyinli Mahallesi'nde dün dere kenarına bulunan cesedin İsmail Ayan'a (64) ait olduğu ve silahla vurularak öldürüldüğü belirlenmişti.

Jandarma ekipleri, yürüttükleri soruşturmada Ayan ile Karahüseyinli Mahalle Camii imamı Y.K. (33) arasında alacak verecek meselesinden anlaşmazlık olduğunu belirledi. İsmail Ayan'ın eşinin de durumu doğrulayarak şikayetçi olması üzerine jandarma ekipleri Y.K'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf eden Y.K, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Karahüseyinli Mahallesi'nde dün dere kenarında vatandaşlar tarafından erkek cesedi bulunmuştu. Silahla öldürüldüğü tespit edilen cesedin, iki çocuk babası İsmail Ayan'a ait olduğu belirlenmişti.

Kaynak: AA
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