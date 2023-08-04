Samsun'da Dere Kenarında Silahla Vurulan Şahsın Katil Zanlısı Cami İmamı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Samsun'da Dere Kenarında Silahla Vurulan Şahsın Katil Zanlısı Cami İmamı Gözaltına Alındı

04.08.2023 13:08

Samsun'un Alaçam ilçesinde dere kenarında silahla vurularak öldürülen şahsın katil zanlısı olarak aynı mahallede görevli cami imamı gözaltına alındı. İsmail Ayan'ın eşi, imamla olan borç para konusundaki tartışmaları nedeniyle eşinin imam tarafından öldürülmüş olabileceğini iddia ederek şikayetçi oldu. İmam Yakup Kösem, jandarma tarafından gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

Samsun'da dere kenarında silahla vurularak öldürülen şahsın katil zanlısı olarak aynı mahallede görevli cami imamı gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un Alaçam ilçesi Karahüseyinli Mahallesi Dimi Çayı mevkisindeki dere kenarında dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Ayan (64) vatandaşlar tarafından dere kenarında silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay jandarmaya haber verildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri İsmail Ayan'ın ölmüş olduğunu tespit etti. İsmail Ayan'ın cebinden "Sen git kendi karını pazarla p..." yazılı bir not çıkması dikkat çekti.
İsmail Ayan'ın eşi Sabriye Ayan, eşinin mahalledeki caminin imamı Yakup Kösem'e borç para verdiğini, bu parayı geri isteme konusunda imamla telefonla konuşurken tartıştıklarını, imamdan parayı almak için buluşmaya gittiğini ve eşini imamın öldürmüş olabileceğini ileri sürerek şikayetçi oldu.
2 çocuk babası imam Yakup Kösem, jandarma tarafından gözaltına alındı. Yakup Kösem ile İsmail Ayan arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktığı, ölen şahsın imama, "Seni öldürürüm, karını da pazarlarım" diye sözler sarf ettiği iddia edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Jandarma, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Dere Kenarında Silahla Vurulan Şahsın Katil Zanlısı Cami İmamı Gözaltına Alındı - Son Dakika


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