Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi Hıdrellez Deresi'nde 6 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dereye düşen Mümin Malkoç (57) yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mümin Malkoç ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Malkoç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Hıdrellez, Tekkeköy, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Dereye düşen şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

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