Samsun'da dev yayın balığı yoğun ilgi gördü - Son Dakika

Samsun'da dev yayın balığı yoğun ilgi gördü

Son Güncelleme: 05.09.2023 14:22

Samsun'un Ayvacık ilçesinde, balıkçıların ağına takılan 2,5 metre boyunda ve 141 kilo ağırlığındaki yayın balığı, tezgahta yerini aldı. Balık, kısa sürede satıldı ve yoğun ilgi gördü.

Samsun'un Ayvacık ilçesinde bulunan Ayvacık Barajı'nda balıkçıların ağına takılan 2,5 metre boyunda ve 141 kilo ağırlığındaki yayın balığı, satışa çıkarıldı. Atakum ilçesi Türkiş Mahallesi'nde balıkçı Emrah Canikli'nin tezgaha koyduğu balık, bölge halkının da dikkatini çekti.

141 kiloluk dev balığı tezgahta görenler hemen telefona sarıldı

FAZLASIYLA TALEP GÖRDÜ"

Kilosu 210 TL'den satılan balığın kısa sürede parça parça rezerve edilip satıldığını anlatan Canikli, "Dün sabah saat 07.00 sıralarında balıkçı arkadaşlarımız, devasa boyda 141 kilo 200 gram ve 2,5 metre boyunda yayın balığı avladı. Son dönemde yakalanmış olan en büyük yayın balığı. Yarısını sipariş olarak not ettik, diğer yarısını da restoranlara verdik. Balık fazlasıyla talep gördü. Telefonla fotoğraf çekenler oldu. 3 kişi bu balığı zorla kenara çektiler. Görüntü de bunu fazlasıyla doğruluyor. Arkadaşlarımızın emeği ve koluna sağlık. Balığımız 141 kilo ağırlığında, biz de 41 kere maşallah diyoruz" diye konuştu.

141 kiloluk dev balığı tezgahta görenler hemen telefona sarıldı
141 kiloluk dev balığı tezgahta görenler hemen telefona sarıldı
Kaynak: DHA

Samsun, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Samsun'da dev yayın balığı yoğun ilgi gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da dev yayın balığı yoğun ilgi gördü - Son Dakika
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