Samsun'da devrildikten sonra alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Samsun'da devrildikten sonra alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

26.07.2022 11:59
Samsun'da devrildikten sonra alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Abdullah Topuz'un (72) kullandığı 55 YD 108 plakalı otomobil, Şahinkaya Mahallesi yolunun 4. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Devrilen otomobilin alev alması sonucu sürücü, yanarak hayatını kaybetti.

Topuz'un cansız bedeni, jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Samsun, Bafra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da devrildikten sonra alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Samsun'da devrildikten sonra alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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