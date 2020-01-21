Samsun'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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Samsun'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
7 saat önce
Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:32 Kaynak: AA
Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Özkan Semiz idaresindeki 55 RJ 943 plakalı kum yüklü kamyon, Ayvacık-Çarşamba kara yolu Kemer Mahallesi mevkisinde devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekibince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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