Samsun'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

7 saat önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Samsun'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı, System.String[]

Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Özkan Semiz idaresindeki 55 RJ 943 plakalı kum yüklü kamyon, Ayvacık-Çarşamba kara yolu Kemer Mahallesi mevkisinde devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekibince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çarşamba, Ayvacık, Samsun, Kemer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:32 Kaynak: AA
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