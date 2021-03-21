Samsun'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Samsun'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
21.03.2021 17:17
Samsun'da meydana gelen kazada devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Samsun'da meydana gelen kazada devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar S. idaresindeki 38 JZ 711 plakalı motosiklet ile seyir ederken sağ tarafa kaydırması sonucu devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Serdar S. 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Son Dakika Şırnak'ta çocukların bulduğu cisim patladı: 2 ölü Alev alıp yokuş aşağı hareket eden kamyonet, korku dolu anlar yaşattı Türkiye'de ünlü isimlerin tuttuğu takımlar RB Leipzig'de Alexander Sörloth: Türkiye'de taktik yok Nusret'in altın kaplı et videosu 6 bin dolara alıcı buldu Erol Kaynar'ın "Takipçisi olacağız" mesajına Metin Sipahioğlu'ndan yanıt: Tek amaçları hakemleri baskı altına almak Sabah gözaltına alınan Gergerlioğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Milletin Meclis'inde milletin ferdinin bulunması suç mudur? Aslan'ı yakan olay! Yönetimin aldığı karar şampiyonluğu zora soktu