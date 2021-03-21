Samsun'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Samsun'da meydana gelen kazada devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar S. idaresindeki 38 JZ 711 plakalı motosiklet ile seyir ederken sağ tarafa kaydırması sonucu devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Serdar S. 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN