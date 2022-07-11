Samsun'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

11.07.2022 17:38
Samsun'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Ahmet A'nın (52) kullandığı 34 VM 8418 plakalı otomobil, Samsun- Ordu kara yolu Çınarlık mevkisinde refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan aynı aileden Derya A. (23) ve Fatma A. (51) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Çınarlık, Çarşamba, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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