Samsun'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Samsun'un İlkadım ilçesinde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Semra S. idaresindeki 55 AFT 480 plakalı otomobil, Batıpark mevkisinde refüje çarpıp devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Büşra K, Kader K, Fatma Nur Y. ve Havva M. yaralandı.

Çevredekiler ile 112 Acil Servis ekiplerince otomobilden çıkarılan yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.