Samsun'da devrilen otomobildeki astsubay ile yanındaki kişi yaralandı - Son Dakika

Samsun'da otomobilin devrilmesi sonucu bir astsubay ile yanındaki kişi yaralandı.

İstanbul'da görevli Piyade Astsubay Çavuş K.K'nin (23) kullandığı 27 AKU 828 plakalı otomobil, Çorum - Samsun kara yolu Güven Göleti mevkisinde kontrolden çıktı. Refüjde yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil devrildi.

Kazada yaralanan K.K. ile yanında bulunan E.B. (24) sağlık ekiplerince Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.