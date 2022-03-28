Samsun'da devrilen otomobildeki astsubay ile yanındaki kişi yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da devrilen otomobildeki astsubay ile yanındaki kişi yaralandı

28.03.2022 19:31
Samsun'da devrilen otomobildeki astsubay ile yanındaki kişi yaralandı

Samsun'da otomobilin devrilmesi sonucu bir astsubay ile yanındaki kişi yaralandı.

Samsun'da otomobilin devrilmesi sonucu bir astsubay ile yanındaki kişi yaralandı.

İstanbul'da görevli Piyade Astsubay Çavuş K.K'nin (23) kullandığı 27 AKU 828 plakalı otomobil, Çorum - Samsun kara yolu Güven Göleti mevkisinde kontrolden çıktı. Refüjde yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil devrildi.

Kazada yaralanan K.K. ile yanında bulunan E.B. (24) sağlık ekiplerince Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Astsubay, İstanbul, Otomobil, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da devrilen otomobildeki astsubay ile yanındaki kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da devrilen otomobildeki astsubay ile yanındaki kişi yaralandı - Son Dakika
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