Devrilen otomobilden yola düşen sürücü öldü - Son Dakika

Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen otomobilin camından fırlayan sürücü hayatını kaybetti.
Samsun- Ordu kara yolu Namazlı mevkisinde, Ordu yönüne giden Ramazan Divrik idaresindeki 55 FB 883 plakalı otomobil refüje çıkıp devrildi.
Kazada sürücü otomobilin camından çıkarak yola savruldu.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Divrik'in cenazesi Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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