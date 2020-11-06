Samsun'da devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Samsun'un Atakum ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Bahtınur Söylemez'in (26) kullandığı 55 DE 449 plakalı otomobil, Samsun - Sinop kara yolu Çatalçam mevkisinde yolun sağındaki kaldırıma çarpıp devrilerek yaklaşık 20 metre sürüklendi.
Otomobil, yol kenarındaki bahçe duvarına çarparak durabildi.
Kazada araç sürücü ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Söylemez'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
- Kaynak: AA
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