Samsun'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Samsun'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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Samsun'un Terme ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:36 Kaynak: AA
Samsun'un Terme ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Can Havzalı (22) idaresindeki 57 AZ 838 plakalı otomobil, Yeniköy mevkisinde devrildi.
Olay yerinde yaşamını yitiren Havzalı'nın cenazesi, Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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