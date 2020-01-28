Samsun'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Samsun'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

7 saat önce

Samsun'un Terme ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Samsun'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü, System.String[]

Samsun'un Terme ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Can Havzalı (22) idaresindeki 57 AZ 838 plakalı otomobil, Yeniköy mevkisinde devrildi.

Olay yerinde yaşamını yitiren Havzalı'nın cenazesi, Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yeniköy, Samsun, Terme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:36 Kaynak: AA
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