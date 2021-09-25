Samsun'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Büşra Ö.C. yönetimindeki 55 PF 525 plakalı otomobil, Esentepe Mahallesi İstanbul Caddesi'nde aynı istikamette seyreden Aslan K'nin kullandığı 66 KH 692 plakalı otomobille çarpıştı.

Aslan K'nin kullandığı otomobil, daha sonra refüjdeki ağaçlara çarparak devrildi. Kazada yaralanan Arslan K, kaldırıldığı Vezirköprü Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.