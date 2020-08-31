Samsun'da dezenfekte çalışmaları - Son Dakika

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmak için ekipler dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede kapsamında başlatılan hijyen seferberliğinin sürdüğü belirtildi.

Ekiplerin kent merkezi ve ilçelerde dezenfekte çalışmaları yaptığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Halk sağlığını korumak adına koronavirüse yönelik aldığı tedbirleri uygulayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, mart ayından bu yana şehirde hijyen seferberliği başlattı. Ekipler, otobüs terminalleri, toplu taşıma merkezi, otobüsler, duraklar, parklar, çocuk oyun grupları, açık alan spor aletleri, banklar ve kamelyaları düzenli olarak dezenfekte ediyor. Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalar kapsamında ayrıca kaldırımlar, köprüler, tüneller, korkuluklar ve cam bariyerler ile kent mobilyaları yıkanarak temizlendi."