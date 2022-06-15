Samsun'da DHKP/C operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
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Samsun'da DHKP/C operasyonu: 1 gözaltı

15.06.2022 09:03

Samsun'da DHKP/C operasyonu: 1 gözaltı Samsun'da, terör örgütü DHKP/C'ye yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'da DHKP/C operasyonu: 1 gözaltı

SAMSUN - Samsun'da, terör örgütü DHKP/C'ye yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, DHKP/C terör örgütünün tespiti ve deşifre edilmesine yönelik Balıkesir Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar kapsamında "terör örgütüne finansman sağlamak" suçundan Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yakalama kararı çıkartılan F.A.'nin Samsun'daki adresi tespit edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah saat 06.30 sıralarında İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'ndeki F.A.'nın kaldığı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda DHKP/C şüphelisi F.A. yakalanarak gözaltına alındı. F.A. Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da DHKP/C operasyonu: 1 gözaltı
Samsun'da DHKP/C operasyonu: 1 gözaltı
Samsun'da DHKP/C operasyonu: 1 gözaltı
Samsun'da DHKP/C operasyonu: 1 gözaltı
Samsun'da DHKP/C operasyonu: 1 gözaltı

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da DHKP/C operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da DHKP/C operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
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