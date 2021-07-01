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Samsun'da dilenci operasyonu: 29 kişi yakalandı - Son Dakika

Samsun'da dilenci operasyonu: 29 kişi yakalandı

01.07.2021 14:42
Samsun'da dilenci operasyonu: 29 kişi yakalandı, System.String[]

Samsun'da sivil zabıta ve polis iş birliğinde yapılan dilenci operasyonunda 29 dilenci yakalandı.

Samsun'da sivil zabıta ve polis iş birliğinde yapılan dilenci operasyonunda 29 dilenci yakalandı.

Halkın inanç ve duygularını sömüren dilencilere karşı Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı sivil ekip kurdu. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan sivil ekipler, Samsun'da yaya trafiğinin yoğun olduğu caddelerde dilencilik yapan kişileri takibe aldı. İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi, Çocuk Şubesi ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü iş birliğiyle hareket eden sivil zabıtalar, İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde tespit edilen çok sayıda noktada dilencilere suçüstü operasyon gerçekleştirdi. 29 dilenci yakalandı.

İçlerinde yabancı uyruklu kişilerle çocukların da olduğu operasyonda dilenciler, Büyükşehir Belediyesi Dilenci Toplama Merkezi'ne getirildi. Ekipler, üzerlerinden çıkan paralara tutanakla el koydu. 9'u kadın 14 dilenciye de 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33. maddesi gereğince 2 bin 856 TL idari para cezası uygulandı. 15 yaş altında olan 10 çocuk ise İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Büro Amirliği'ne, duygu sömürüsüyle vatandaşları aldatan 14 dilenci ise emniyetin ilgili birimlerine teslim edildi.

Zorla çiçek ve mendil satmaya çalışanlara da operasyon

Adnan Menderes sahilindeki operasyonda vatandaşlara zorla çiçek ve mendil satmaya çalışarak çevreye zarar veren 5 kişiyi de yakalayan zabıta ekipleri, 37. madde kapsamında işlem yaparak 1020 TL idari para cezası uyguladı.

Zabıta Daire Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada dilencilere yönelik operasyonların süreceği belirtildi. Açıklamada sivil ekiplerin takibe devam edeceğini ifade eden zabıta daire başkanlığı, dilencilerle ilgili mücadelede vatandaşların yardımına ve ihbarlarına ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

11 bin 628 TL idari para cezası

Dilenci operasyonlarıyla ilgili 2021 yılının ilk 6 aylık istatistiklerini de açıklayan Zabıta Daire Başkanlığı, yakalandıkları 15'i yabancı uyruklu 93 dilenciden 57'sine toplamda 11 bin 628 TL idari para cezası kesti. - SAMSUN

Samsun'da dilenci operasyonu: 29 kişi yakalandı
Samsun'da dilenci operasyonu: 29 kişi yakalandı
Samsun'da dilenci operasyonu: 29 kişi yakalandı

Zabıta Daire Başkanlığı, Zabıta, Samsun, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da dilenci operasyonu: 29 kişi yakalandı - Son Dakika


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