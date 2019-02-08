Son Dakika Haberleri: Samsun'da Dilencilere Göz Açtırılmıyor

Samsun'da Dilencilere Göz Açtırılmıyor

1 saat önce

Samsun'da üst üste yapılan operasyonlarla yerli ve yabancı dilencilere göz açtırılmıyor.

Samsun'da Dilencilere Göz Açtırılmıyor, System.String[]
Samsun'da üst üste yapılan operasyonlarla yerli ve yabancı dilencilere göz açtırılmıyor. Bugün yapılan operasyonda toplam 13 dilenci yakalandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ve Göç İdaresi Müdürlüğü görevlilerinden oluşan 10 kişilik ekip, cuma namazı öncesi ve sonrasında dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Cuma namazı öncesinde yapılan operasyonda şehir merkezinin tamamında dilenciye rastlanılmadı. Cuma namazının hemen sonrasında yapılan operasyonda ise trafik lambaları, cami önceleri ve hastane önlerinde yerli ve yabancı dilencilere rastlanıldı. 6'sı çocuk toplam 13 dilenci yakalandı. Dilenciler, dilenci toplama merkezine götürülerek üst araması yapıldı. Yapılan üst aramasında dilencilerin üzerinden toplam 66 TL bozuk para çıktı. Dilenciler, üst aramasının ardından ilgili birimlere teslim edildi.

Üst üste yapılan dilenci operasyonlarının ardından şehir merkezindeki dilenci sayısının oldukça azaldığı belirtildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:29 Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa
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