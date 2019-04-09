Son Dakika Haberleri: Samsun'da Dilencilere Göz Açtırılmıyor

Samsun'da Dilencilere Göz Açtırılmıyor

1 saat önce

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, aralıksız yaptıkları operasyonlar ile dilencilere göz açtırmıyor.

Samsun'da Dilencilere Göz Açtırılmıyor, System.String[]
SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, aralıksız yaptıkları operasyonlar ile dilencilere göz açtırmıyor.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, Yabancılar Şube Müdürlüğü ve İl Göç İdaresi yaya ve motorize ekipleri, dilencilere yönelik huzur operasyonu gerçekleştirdi. Sivil ve resmi ekiplerce yapılan operasyonda 4'ü yabancı uyruklu, 2'si çocuk toplam 8 dilenci suçüstü yakalandı.

Dilenci Toplama Merkezi'ne götürülen dilencilerin üzerinden toplam 220 TL para çıktı. Dilenciler hakkında idari işlem uygulandı. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:01 Kaynak: İHA
Samsun Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Dairesi Başkanlığı, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş İlk Genelgesini Yayımladı Polis Memuru, Kendisine Saldıran Madde Bağımlısı Şahsı Tabancayla Vurdu Kayıp Olarak Aranan 10 Yaşındaki Çocuğun Cesedi Bulundu Korkunç Kaza Kamerada! Anne ile Oğlu Metrelerce Sürüklendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 19:35:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da Dilencilere Göz Açtırılmıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]