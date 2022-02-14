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Samsun'da direğe çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü - Son Dakika

Samsun'da direğe çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

14.02.2022 08:53
Samsun'da direğe çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın direğe çarpması sonucu sürücü öldü, 1 kişi de yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın direğe çarpması sonucu sürücü öldü, 1 kişi de yaralandı.

Bünyamin Aydoğdu'nun (22) kullandığı 55 RN 528 plakalı hafif ticari araç, Çarşamba Sanayi Sitesi kavşağında kontrolden çıkarak refüjde bulunan direğe çarptı.

Kazada yaralanan Aydoğdu ile yanındaki Ali Timur (18) sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aydoğdu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtartılamadı. Timur'un tedavisi ise sürüyor.

Samsun'da direğe çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
Samsun'da direğe çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
Samsun'da direğe çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
Samsun'da direğe çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

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Çarşamba, Samsun, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da direğe çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da direğe çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü - Son Dakika
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