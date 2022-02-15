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Samsun'da dış cephe kaplaması dökülen lisede çalışma başlatıldı - Son Dakika

Samsun'da dış cephe kaplaması dökülen lisede çalışma başlatıldı

15.02.2022 15:32
Samsun'da dış cephe kaplaması dökülen lisede çalışma başlatıldı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde ısı yalıtımı için mantolama yaptırılan lisenin dış cephe kaplamaları şiddetli yağmur ve rüzgar nedeniyle döküldü.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde ısı yalıtımı için mantolama yaptırılan lisenin dış cephe kaplamaları şiddetli yağmur ve rüzgar nedeniyle döküldü.

İlçedeki Ali-Emine Kahvecioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin dış cephesindeki kaplamaların büyük bölümü bir süre önce etkili olan şiddetli yağmur ve rüzgarın etkisi ile döküldü.

Binanın çevrisine şerit çekilerek önlem alındı. Binanın ön tarafında dökülme olmadığı için öğrenciler eğitimlerine devam etti.

Durumun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine, binaya mantolama yapan firmayla irtibata geçildi. Okul binasında onarım çalışmaları başlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada olayın geçen hafta meydana geldiği belirtilerek, "Olay gece saatlerinde gerçekleştiğinden, okul içinde ve çevresinde kimse olmadığından herhangi bir yaralanma, olumsuzluk yaşanmamıştır. Okulun dış cephe mantolamasını yapan firmayla gerekli yazışmalar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılmış olup, ilgili firma tarafından gerekli onarım ve tamirat işlemleri başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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milli eğitim bakanlığı, Tekkeköy, Samsun, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da dış cephe kaplaması dökülen lisede çalışma başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da dış cephe kaplaması dökülen lisede çalışma başlatıldı - Son Dakika
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