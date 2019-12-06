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Samsun'da doğal gaz patlaması sonucu bir kişi yaralandı

6 saat önce

Samsun'un Atakum ilçesinde evde doğal gaz patlaması sonucu bir kişi yaralandı.

Samsun'da doğal gaz patlaması sonucu bir kişi yaralandı, System.String[]

Samsun'un Atakum ilçesinde evde doğal gaz patlaması sonucu bir kişi yaralandı.

Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bir binanın birinci katında yaşayan Ergüden Durmaz (70), çakmakla ocağı yakmak istedi.

Ocağın daha önce açık kalması ve odada doğal gaz birikmesi sonucu patlama meydana geldi.

Yaralanan Durmaz, sağlık ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

Patlama nedeniyle evde hasar oluştu.

Menderes, Atakum, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 01:44 Kaynak: AA
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