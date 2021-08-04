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SAMSUN'DA DOĞAL KUM PLAJI ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ - Son Dakika

SAMSUN'DA DOĞAL KUM PLAJI ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ

04.08.2021 10:04

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde derelerin getirdiği atıklar, dalgaların sürüklemesiyle 15 kilometrelik doğal kum plajı Costal sahiline birikiyor.

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde derelerin getirdiği atıklar, dalgaların sürüklemesiyle 15 kilometrelik doğal kum plajı Costal sahiline birikiyor. Cam ve plastik şişeler ile evsel atıkların biriktiği sahil, çöplüğe döndü. Samsun Çevre Platformu Sözcüsü Mehmet Özdağ, 'Plastik ve evsel atıklar, denizin doğal yapısı gereği batıdan doğuya doğru geliyor ve bu sahil de adeta kusuyor. Kenti kapsayacak seferberlikle bu sahili kurtarmamız gerekiyor' dedi.

Çarşamba ilçesinde, il merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan ve halkın da serinlemek amacıyla yoğun olarak kullandığı Costal sahilinde kirlilik oluştu. Derelerin getirdiği atıklar, dalgaların sürüklemesiyle 15 kilometrelik doğal kum plajı Costal sahiline birikiyor. Cam ve plastik şişeler ile evsel atıkların biriktiği sahil, çöplüğe döndü.

'ATIKLAR SAHİLE KUSUYOR'

Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP) Sözcüsü Mehmet Özdağ, Costal sahilinin kent için çok önemli olduğunu ve bir an evvel kurtarılması gerektiğini söyledi. Alanın daha önce çöp depolama sahası olduğunu kaydeden Özdağ, 'Bulunduğumuz alan Tekkeköy'e bağlı Selyeri Mahallesi'nden Çarşamba'da Yeşilırmak'ın döküldüğü yaklaşık 15 kilometrelik doğal plaj alanıdır. Bu alan geçtiğimiz yıllarda vahşi çöp depolama alanı olarak kullanılıyordu. Burada oluşan facia boyutundaki çevresel kirlilik, geçmiş yıllara dayanıyor. Denize bırakılacak plastik ve evsel atıklar, doğal yapısı gereği batıdan doğuya doğru geliyor ve bu sahil de adeta kusuyor' dedi.

'KIYMETİNİ BİLEMEDİK'

Sahilin tüm kenti kapsayacak seferberlikle kurtarılması gerektiğini belirten Özdağ, 'Son 25 yılda yapılan bize göre yanlış kamu yatırımlarıyla plajlarımız oldukça küçüldü ve neredeyse avuç içi kadar kaldı. Halbuki Samsun, 40 kilometrelik kesintisiz kumsala sahip olan dünyanın sayılı şehirlerinden biriydi ama kıymetini bilemedik. Bana göre bu 15 kilometrelik doğal sahil, gelecekte çocuklarımıza bırakacağımız en güzel mirasımız. Tüm kenti kapsayacak bir seferberlikle bu sahili kurtarmamız gerekiyor. Samsun halkının kullanımına sağlıklı bir şekilde açmamız gerekiyor. Ayrıca bu sahilde bizim bildiğimiz kadarıyla endemik bir bitki türü olan kum zambakları da yetişiyor. Bu sahilin kıymetini bilelim' diye konuştu.

SAMSUN'DA DOĞAL KUM PLAJI ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ
SAMSUN'DA DOĞAL KUM PLAJI ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ
SAMSUN'DA DOĞAL KUM PLAJI ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ
SAMSUN'DA DOĞAL KUM PLAJI ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ
SAMSUN'DA DOĞAL KUM PLAJI ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ
SAMSUN'DA DOĞAL KUM PLAJI ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ
SAMSUN'DA DOĞAL KUM PLAJI ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ
SAMSUN'DA DOĞAL KUM PLAJI ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ
SAMSUN'DA DOĞAL KUM PLAJI ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ
SAMSUN'DA DOĞAL KUM PLAJI ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ
SAMSUN'DA DOĞAL KUM PLAJI ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ
SAMSUN'DA DOĞAL KUM PLAJI ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ

Çarşamba, Plastik, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAMSUN'DA DOĞAL KUM PLAJI ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ - Son Dakika


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