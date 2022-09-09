Samsun'da sağlık çalışanlarının oluşturduğu trampet takımından farkındalık yürüyüşü - Son Dakika
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Samsun'da sağlık çalışanlarının oluşturduğu trampet takımından farkındalık yürüyüşü

09.09.2022 17:14
Samsun'da sağlık çalışanlarının oluşturduğu trampet takımından farkındalık yürüyüşü

Samsun'da doktor, hemşire ve sağlık personelinin oluşturduğu trampet takımı, toplum sağlığına dikkati çekmek için yürüyüş gerçekleştirdi.

Samsun'da doktor, hemşire ve sağlık personelinin oluşturduğu trampet takımı, toplum sağlığına dikkati çekmek için yürüyüş gerçekleştirdi.

İstiklal Caddesi'ndeki Verem Savaş Dispanseri önünde toplanan sağlık çalışanları, Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş yaptı.

Doktor, hemşire ve sağlık personelinden oluşan trampet takımın konser verdiği yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Sağlık çalışanları, farkındalık oluşturmak için yürüyüş esnasında tüberküloz, tansiyon ve anne sütünün öneminin anlatıldığı pankartlar da taşıdı.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, halk arasında farkındalık oluşturmak için yürüyüş yaptıklarını söyledi.

Hareketli yaşamı teşvik etmek istediklerini belirten Oruç, "Bizler de yürüyerek sağlıklı yaşamın önemine dikkati çektik. Bu tür etkinlikler halkımızda farkındalık oluşturduğu gibi hareketli yaşam konusunda da örnek olmaktadır." dedi.

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Kaynak: AA

İstiklal Caddesi, Samsun, Verem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da sağlık çalışanlarının oluşturduğu trampet takımından farkındalık yürüyüşü - Son Dakika

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