Samsun'da "Doktor Mucize" komik operası tekrar sahnelendi - Son Dakika

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), aşıkların dolambaçlı oyunlarıyla bezeli Georges Bizet'in ödüllü eseri "Doktor Mucize" komik operasını tekrar sahneye koydu.

SAMDOB, Bizet'in 18 yaşında besteleyerek Jacques Offenbach'ın düzenlediği yarışmada birincilik ödülü kazandığı "Doktor Mucize" operası, Şahan Gürkan'ın rejisörlüğünde bu sezon ikinci kez izleyicilerle buluşturuldu.

Librettosunu Leon Battu ve Ludovic Halevy'nin kaleme aldığı opera eserinde sevdiğine kavuşmak için doktor gibi davranan Yüzbaşı Silvio'nun ve sevgilisi Laurette'nin hikayesi anlatılıyor.

Aşıkların birbirine kavuşma serüveninin komik bir dille ele alındığı opera eseri, İtalya'da geçiyor.

Birbirini çok seven Silvio ve Laurette, Laurette'nin belediye başkanı olan babasının askerleri sevmemesi nedeniyle kavuşamamaktadır.

Sevdiğinden vazgeçmeyen Yüzbaşı Silvio, eser boyunca karşımıza farklı karakter ve oyunlarla çıkarak sevdiği kızla evlenmeye çalışır.

Alışılmışın dışında bir dünyanın resmedildiği opera eserinin, koreografisini Arzu Kaya, dekor tasarımını Gülden Sayıl, kostüm tasarımını Gülnur Çağlayan Tuluk ve ışık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz üstlendi.

Sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla yapılan koltuk dizilimiyle Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda sahneye konululan ve toplam 134 kişinin katılabildiği gösteri, izleyenlerin beğenisini kazandı.