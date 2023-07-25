Samsun'da Doktora Silahlı Saldırı: Hasta Yakını Tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da Doktora Silahlı Saldırı: Hasta Yakını Tutuklandı

25.07.2023 17:20

Samsun'un Bafra ilçesinde bir hasta yakını, beyin cerrahıyla yaşadığı tartışmanın ardından doktora silah çekti. Olayda şüphelinin elinden çıkan mermi tavana isabet etti. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı. Samsun Valisi Zülkif Dağlı, saldırıya uğrayan doktora ve sağlık camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti ve saldırıyla ilgili hukuki sürecin takip edileceğini belirtti.

Samsun'un Bafra ilçesinde doktora yönelik silahlı tehditte bulunan hasta yakını tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bafra Devlet Hastanesi'nde hasta yakını Salim U. (64), hastanede tedavi gören kızı hakkında bilgi almak istediği beyin cerrahı Ömer Özkan ile tartışma yaşadı.

Hasta yakını Salim U, doktor Özkan'a silah çekti. Çevrede bulunan hastane çalışanları ile hasta yakınlarının devreye girerek şüphelinin elinden silahı almaya çalıştığı esnada ateş alan silahtan çıkan mermi tavana isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis şüpheliyi ruhsatsız silahı ile gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

"Saldırıyla ilgili hukuki süreci yakından takip edeceğiz"

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, saldırıya uğrayan doktora ve sağlık camiasına geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Vali Dağlı, açıklamada, şunları kaydetti:

"Bafra Devlet Hastanemizde bir hasta yakınının saldırısına uğrayan beyin cerrahi uzmanımız Dr. Ömer Özkan'a ve sağlık camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tekrarının hiçbir zaman yaşanmaması temennisiyle menfur saldırıyı kınıyor, saldırıyla ilgili hukuki süreci yakından takip edeceğimizin bilinmesini istiyorum."

Kaynak: AA
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Ömer Özkan, Samsun, Bafra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Doktora Silahlı Saldırı: Hasta Yakını Tutuklandı - Son Dakika


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